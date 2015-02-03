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Общество

03 февраля 2015, 12:20

Лекция онлайн: Юлия Вишневецкая научит журналистов писать тексты

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Фото: m24/Евгения Смолянская

В Культурно-просветительском центре "Архэ" начнется курс репортажной журналистики "5 тысяч знаков. Практика без теории".

Всего за десять занятий участники овладеют знаниями и практическими навыками, которые необходимы в повседневной работе репортера. Участники семинара попробуют писать тексты в условиях ограниченного времени, будут читать и критиковать друг друга и учиться задавать правильные вопросы. В конце обучения каждый студент создаст свой большой репортаж, который сможет предлагать для публикации в различные СМИ.

Ведущая курса — Юлия Вишневецкая, журналист с более чем 10-летним стажем, работала редактором новостных сайтов и телевизионных программ (Лента.Ру, Полит.Ру, "Вести"), была фотокорреспондентом (Лента.Ру), писала статьи и рецензии для журнала "Эксперт", работала в штате "Русского репортера" и в русской редакции Deutsche Welle в Бонне, с сентября 2014 года — корреспондент Deutsche Welle в Москве.

Начало курса — 7 февраля, занятия раз в 2 недели, по субботам. У читателей m24.ru есть возможность увидеть и законспектировать все уроки. Смотрите прямую трансляцию первого занятия на этой странице 7 февраля, в 17.00.

  • Когда: 7 февраля, 17.00
  • Что: урок репортерского мастерства
  • Кто: Юлия Вишневецкая
  • Кому смотреть: начинающим журналистам
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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