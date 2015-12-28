В ТиНАО создали 80 тысяч рабочих мест с момента основания

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На территории ТиНАО за время ее существования построены и созданы 80 тысяч рабочих мест. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, из главных, наверное, достижений все-таки тот принцип, ради чего мы начали заниматься Новой Москвой, это так называемый принцип полицентризма, о смещении деловой активности на окраинную часть Москвы, он нам – этот принцип – удается. За все это время существования построены и созданы 80 тысяч рабочих мест на территории Новой Москвы", – сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в ТиНАО сейчас также ведется строительство транспортной инфраструктуры: шоссе, магистралей, метро.

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"Развернулось активное строительство Калужского шоссе, которое будет фактически такой основной магистралью развития новых территорий. Это 8-ми, а местами 10-полосный такой хайвэй. И можно будет от ЦКАДа доехать до МКАДа за там 10–12 минут благодаря тому, что скоростной режим работы дороги позволяет так быстро ехать. Мы, вот, две станции метрополитена планируем ввести буквально в ближайшие дни уже на новой территории", – рассказал заммэра.

Так, станция метро "Рассказовка" откроется в 2017 году. Помимо этого, полноценным наземным метро планируется сделать Киевское направление железной дороги.

Кроме того, построены три большие поперечные связки между Киевским шоссе и Калужским. Началось строительство 6-полосной дороги-связки между Калужским и Киевским шоссе - дорога Солнцево-Бутово-Видное.

По словам Марата Хуснуллина, в настоящее время утвержден проект планировки по развитию административно-делового центра на 4,8 миллиона квадратных метров. Там планируется построить офисы, школы и сады.

Марат Хуснуллин отметил, что на новой территории планируется создать за ближайшие 20 лет более миллиона рабочих мест. Все эти изменения будут внесены в генеральный план, который утвердят до 1 июля будущего года.