Определены первые финалисты Евровидения-2017. Результаты опубликованы в официальном Facebook ежегодного песенного конкурса, который в этом году проходит в Киеве.

9 мая в 22:00 состоялся первый полуфинал. За право пройти в финал боролись 18 исполнителей. Но выйдут на главную сцену Евровидения 13 мая только 10 из них.

В полуфинале и финале зрителям всех стран, которые принимают участие в конкурсе, предлагается проголосовать через официальное приложение и/или SMS. При этом зрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Кроме того, выступления оценивает профессиональное жюри, состоящее из пяти профессионалов музыкальной индустрии. Их голоса имеют решающее значение, если две или больше участников получают одинаковое количество баллов от зрителей.

Победители первого полуфинала

Молдова – группа SunStroke Project

Азербайджан – певица Dihaj

Греция – певица Деми

Швеция – певец Робин Бенгтссон

Португалия – певец Сальвадор Собрал

Польша – певица Кася Мось

Армения – певица Арцвик

Австралия – певица Исаия

Кипр – певец Ховиг

Бельгия – певица Бланш