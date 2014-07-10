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Спорт

10 июля 2014, 16:41

Директором стадиона "Спартака" назначат украинского менеджера

назначения менеджеры Открытие Арена

Фото: ИТАР-ТАСС

Директором строящегося стадиона московского "Спартака" "Открытие Арены" станет украинский менеджер. По данным "Чемпионат.ком", на должность приглашен бывший генеральный директор "Донбасс-Арены" Александр Атаманенко.

C 2009 года Атаманенко занимал пост генерального директора одной из лучших арен Европы, на которой свои домашние матчи проводит донецкий "Шахтер". Кроме того, менеджер является почетным работником туризма Украины.

Отметим, что строительные работы на стадионе "Спартака" находятся в завершающей стадии. Ожидается, что арена откроется в сентябре.

Планируется, что свой первый матч на новом стадионе "красно-белые" сыграют с сербской "Црвеной Звездой".

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