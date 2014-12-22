Проезд в маршрутках в будущем году подешевеет на 30% - дептранс

Фото: M24.ru/ Елена Долматова
Проезд в автобусе частного перевозчика после введения в 2015 году новой модели управления наземным транспортом станет дешевле на 30%, сообщили M24.ru в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Сейчас средняя стоимость проезда в столичной маршрутке составляет 35 рублей. Поездка в городском наземном общественном транспорте обходится москвичам и гостям столицы на 40% дешевле.
Как ранее сообщалось, снизить стоимость проезда можно будет после реорганизации работы с коммерческими перевозчиками – они будут принимать только эмитированные городом проездные. В целом пассажир сможет сэкономить на этом от 8 до 11 тысяч рублей в год, а льготники будут пользоваться всеми преимуществами.
Напомним, в Москве приняли новые правила организации транспортного обслуживания населения. Соответствующее постановление 31 октября подписал Сергей Собянин.
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В рамках новой модели транспортного обслуживания Мосгортранс и частные перевозчики будут обязаны:
- перевозить пассажиров по единой регулируемой цене;
- использовать единые проездные билеты;
- предоставлять право льготного проезда;
- соблюдать расписание и единые требования к качественным характеристикам подвижного состава.
Кроме того, все частные перевозчики будут работать по госконтрактам.