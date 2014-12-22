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Наземный транспорт

22 декабря 2014, 19:51

Проезд в маршрутках в будущем году подешевеет на 30% - дептранс

наземный транспорт стоимость маршрутки частный перевозчик цена

Фото: M24.ru/ Елена Долматова

Проезд в автобусе частного перевозчика после введения в 2015 году новой модели управления наземным транспортом станет дешевле на 30%, сообщили M24.ru в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас средняя стоимость проезда в столичной маршрутке составляет 35 рублей. Поездка в городском наземном общественном транспорте обходится москвичам и гостям столицы на 40% дешевле.

Как изменятся маршрутки

Как ранее сообщалось, снизить стоимость проезда можно будет после реорганизации работы с коммерческими перевозчиками – они будут принимать только эмитированные городом проездные. В целом пассажир сможет сэкономить на этом от 8 до 11 тысяч рублей в год, а льготники будут пользоваться всеми преимуществами.

Напомним, в Москве приняли новые правила организации транспортного обслуживания населения. Соответствующее постановление 31 октября подписал Сергей Собянин.

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В рамках новой модели транспортного обслуживания Мосгортранс и частные перевозчики будут обязаны:

  • перевозить пассажиров по единой регулируемой цене;
  • использовать единые проездные билеты;
  • предоставлять право льготного проезда;
  • соблюдать расписание и единые требования к качественным характеристикам подвижного состава.

Кроме того, все частные перевозчики будут работать по госконтрактам.

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