Прекращено движение компенсационных автобусов маршрута "М"

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Утром 22 июля завершил компенсационный автобусный маршрут "М", сообщает микроблог дептранса. Он соединял станции "Молодежная" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, проходя через "Парк Победы" и "Славянский бульвар".

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, восемь из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.





Движение поездов по "синей ветке" метро было прекращено и восстановилось только 19 июля. Все это время пассажиры могли воспользоваться компенсационными автобусами, которые следовали по маршруту перекрытого участка Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Молодежной".

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов.

По версии следствия, ЧП произошло из-за неисправности стрелочного перевода, который был плохо закреплен.