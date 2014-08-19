На самый популярный в столице маршрут выйдет трамвай нового поколения

В среду по маршруту №17 пустят новый низкопольный трамвай

Новый трамвай совместного российско-французского предприятия "ТрамРус" начнет курсировать по маршруту № 17 "Останкино – Медведково" в среду, 20 августа, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Напомним, в ноябре прошлого года трехсекционный низкопольный трамвайный вагон прибыл в Москву для прохождения испытаний. После успешного завершения всех тестов - как зимних, так и летних - трамвай решили использовать на городском маршруте.

Сергей Собянин посетил московское трамвайное депо

"Маршрут, на котором мы задействуем этот вагон, является самым востребованным среди москвичей: ежедневно по будним дням им пользуются более 65 000 человек. Как и все трамваи маршрута №17, вагон будет работать в бестурникетном режиме, а входить пассажиры смогут во все двери", – отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отметим, что у трамвайного вагона "ТрамРус" низкий уровень пола. Он оборудован современной системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, информационными табло для пассажиров, а также приспособлениями для маломобильных граждан.

В салоне 54 места для сидения, но всего в нем могут уместиться до 200 пассажиров. Трамвай способен развивать скорость до 70 км/ч.

Как выглядит трамвай нового поколения

На севере Москвы на маршруте № 6 (метро "Сокол" – Братцево) уже курсирует такой трамвай нового поколения.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о начале серийных поставок трамваев нового поколения. В этом году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50, сообщил мэр во время осмотра нового подвижного состава 24 июля. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек.

"В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей, это огромное количество, - отметил мэр. - Мы планируем увеличить численность путем обновления транспортной инфраструктуры". По данным Мосгортранса, число пассажиров планируют увеличить до 1 миллиона в день.