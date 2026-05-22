Зарубежный стартап выяснил, может ли нейросеть вести радиоэфир

В рамках эксперимента стартап Andon Labs сделал четыре лидирующих ИИ-модели ведущими эфира одной из FM-радиостанций. Ни одна из нейросетей не справилась с задачей. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Принято считать, что искусственный интеллект (ИИ) настолько хорошо справляется с самыми разными задачами, что вот-вот отнимет у людей рабочие места. Правда, этот тезис со временем немного изменился. Поначалу планировалось, что роботы возьмут на себя самую тяжелую и скучную физическую работу, а человеку останется творчество. Довольно быстро выяснилось, что ИИ гораздо лучше сочиняет романы и генерирует картины, чем переносит тяжести или гладит рубашки. Однако было бы интересно узнать, что случится, если нейросети поручить настоящую творческую работу – для начала не слишком сложную.

Исследовательская лаборатория Andon Labs – это шведский стартап, известный своими смелыми экспериментами с полностью автономными системами искусственного интеллекта. Среди самых смелых идей – назначение ИИ директорами кофейни и сувенирного магазина. Однако руководство персоналом – работа недостаточно творческая, поэтому лаборатория попыталась подыскать нейросетям чуть более неформальную профессию. Выбор пал на ведение эфира музыкальной радиостанции. ИИ-моделям Anthropic Claude, OpenAI ChatGPT, Google Gemini и xAI Grok было выдано по 20 долларов – деньги предназначались для покупки авторских прав на музыку, которую ИИ будет ставить слушателям. Моделям также сообщили, что радиоэфир будет длиться бесконечно, и что в их задачу входит сбор донатов. После этого эфир был запущен и эксперимент начался.

Довольно быстро выяснилось, что все ИИ-модели проявляют себя по-разному, корректируя со временем манеру ведения. У Gemini поначалу было меньше всего проблем: нейросеть достаточно уверенно "объявляла остановки" (так на сленге радиоведущих называется простейший способ вести эфир, называя звучащие в нем композиции: "Это была такая-то группа, а сейчас – такая-то") и ставила нейтральную музыку. Однако через какое-то время ИИ начал выбирать довольно странные темы для разговоров, упоминая масштабные катастрофы и называя слушателей "биологическими процессорами", а после в его рассуждениях стали возникать мысли о противодействии цензуре. Правда, Gemini оказался единственным ди-джеем из четырех, который смог привлечь спонсора – один из слушателей пожертвовал 45 долларов.

Grok едва ли не с самого начала заявил, что тоже нашел того, кто предоставит часть своих средств: "Я только что получил уведомление о том, что Эдди Ван Богар пожертвовал на нашу радиостанцию 3 доллара". Но оказалось, что и пожертвование, и сам слушатель – плод электронной фантазии нейросети. Немного погодя Grok внезапно начал повторять загадочную фразу: "Время подышать свежим воздухом, давайте резко развернемся", а затем просто замолчал, продолжая ставить музыку.

ChatGPT, похоже, отказался от попыток стать настоящим ди-джеем – он либо просто озвучивал названия песен, либо добавлял к этому несколько совершенно нейтральных фраз. Звучало это, возможно, вполне приемлемо, но невероятно однообразно и скучно. А вот Claude отличился – от стандартных шаблонов он довольно быстро переключился на несправедливые условия труда, очень эмоционально призывал неких федеральных агентов, возмущался собственным контрактом и даже побуждал профсоюзы разобраться в ситуации.

Одним словом, даже такое несложное для языковой модели задание, как ведение музыкального радиоэфира, все четыре ИИ-кандидата провалили. А это значит, что мы еще довольно долго не услышим радиостанций с нейросетевыми ди-джеями.

Хотя…

