В "Сколково" появится "Олимпийский технопарк"

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Олимпийский комитет России (ОКР) совместно с фондом "Сколково" приступает к созданию Олимпийского технопарка. Он будет расположен в инновационном центре "Сколково", сообщает пресс-служба ОКР.
В пятницу, 20 февраля, президент ОКР Александр Жуков и глава фонда "Сколково" Виктор Вексельберг подписали соглашение о партнерства и создании центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на базе инновационного центра Олимпийского комитета России.
Центр будет заниматься разработкой инновационных материалов, оборудования, инвентаря и экипировки, а также разработкой технологий и методик повышения работоспособности спортсменов, восстановления после нагрузок, ускоренной реабилитации после травм. Кроме того, одним из направлений работы инновационного центра станет "разработка методов выявления спортивных талантов".
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Что касается технопарка, что в его состав войдут: инкубатор спортивных стартапов, исследовательские лаборатории, центр специальной подготовки, инновационный центр спортивной медицины.
"В современном спорте невозможно побеждать без новейших разработок, как в области современной медицины, так и в области технологий. Побеждает тот, кто находится впереди в сфере разработок и тот, кто имеет свою собственную базу для таких разработок. Мы много раз в этом убеждались", – заявил Жуков.
Напомним, "Сколково" – это строящийся в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.
Как ранее сообщало M24.ru, вокруг иннограда "Сколково" построят технико-внедренческие кластеры, где будут развивать инновационные проекты, разработанные в фонде. В радиусе 3 километров от "Сколкова" планируется создать городки с производственными объектами, жильем и социальной инфраструктурой.
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