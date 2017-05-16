Планетарий объявил о наборе на осенние курсы астрономии для взрослых

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Московский планетарий в августе этого года проведет новый набор на курсы астрономии для взрослых. Об этом в интервью m24.ru рассказал генеральный директор планетария Виталий Тимофеев. Курсы по астрономии для взрослых запустили в апреле этого года, и они вызвали большой интерес среди горожан.

"Желающих посетить курсы оказалось в несколько раз больше, чем планировалось. Сейчас открыты три потока – это 60 человек. Набраны две группы, на июнь-июль. Летом мы сделаем небольшой перерыв, а вот с конца августа продолжим набор в новые группы", – сообщил Тимофеев.

Помимо этого, в новом учебном году планетарий наберет три курса школьников по 100–150 человек на занятия в астрономическом кружке. Специалисты музея приедут с лекциями в московские школы, а в начале учебного года планетарий проведет серию конференций для учителей школ столицы, пригласит их в гости, покажет музей и звездное небо.

Первый цикл уроков "Популярная астрономия для начинающих" стартовал в апреле этого года. На занятиях горожан учат профессиональные астрономы и астрофизики. Они рассказывают о законах движения небесных тел и происхождении Солнечной системы. Посетители учатся находить звезды и созвездия на куполе-экране диаметром 25 метров и площадью тысяча квадратных метров. На нем помещается более девяти тысяч звезд. Отдельные занятия посвящены работе с телескопами. В Большой обсерватории ученики изучают Луну, Солнце, звезды и планеты Солнечной системы. Курс рассчитан на восемь занятий. Они проходят по вторникам и четвергам, начало — в 19:30. Продолжительность лекции составляет 1,5 часа.

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Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что Москве не хватает площадок дополнительного образования для взрослых, поэтому популярность занятий в планетарии, отчасти, обусловлена именно этим.

"Я считаю, что это очень интересная и очень современная площадка. Там создан уникальный зал со сферой и программой, которая на этой сфере запускается. Я думаю, что современность и уникальность этой площадки делает эту образовательную программу востребованной. У нас есть некоторые образовательные организации, которые имеют хорошее оборудование, не только в Москве, но и в Подмосковье. Но любые школы у нас для взрослых остаются достаточно закрытыми. Школы работают и в вечернее время по программам дополнительного образования, но это скорее для молодых людей. Таких открытых площадок для родителей, взрослых, пенсионеров, у нас не хватает", – прокомментировала она m24.ru.

Абанкина также отметила удачное расположение планетария, что является особенно актуальным для тех горожан, которые живут в некотором удалении от центра.

Старт летнего астрономического сезона в Московском планетарии в Московском планетарии был запланирован на 28 апреля , однако из-за непогоды его перенесли. Открытие состоится 20 мая в рамках акции "Ночь музеев". В новом сезоне посетители смогут посетить публичные астрономические наблюдения под руководством астрономов и астрофизиков. Наблюдения будут проводиться только при ясной погоде. В июле этого года на крыше планетария также установят орган. Первый концерт пройдет 7 июля, в этот день оркестр Belcanto представит слушателям новое, органное звучание джазовых произведений Джорджа Гершвина, произведения Джо Дассена, Шарль-Мари Видора, Шарля Азнавура, Астора Пьяццоллы, Владимира Косма. Посетители планетария также смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом. Чтобы получить доступ к нему, достаточно скачать на свое устройство приложение и выбрать рубрику "Московский планетарий". Кроме русского языка в приложении предусмотрена поддержка и английского языка.

Никита Щуренков, Виталий Воловатов