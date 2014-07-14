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Наука

14 июля 2014, 12:49

Сибирские ученые изобрели подгузник из мха

наука ученые младенцы подгузники

Фото: ИТАР-ТАСС

Сибирские ученые разработали подгузник из мха. В качестве материала для "памперсов" планируется использовать сфагнум - мох, который растет на болоте и хорошо впитывает влагу, сообщает РИА Томск.

По мнению ученых, разработанный материал станет хорошей альтернативой синтетическим наполнителям для современных подгузников. Кроме того, мох планируют использовать при производстве салфеток.

Инновационный материал представляет собой тонкое эластичное волокно. Подгузник, созданный по новой технологии, трудно будет отличить по внешнему виду от существующих моделей.

Компания-разработчик работает над увеличением впитывающим свойств материала. Для этого планируется обратиться за получением гранта к государству. Кроме того, предприятию необходимы средства инвесторов.

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