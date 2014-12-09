Прямая трансляция целого дня работы Science-кафе на Мосурбанфоруме

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Политехнический музей организует 13 декабря на IV Московском урбанистическом форуме зону общения с учеными разных специальностей. В Science-кафе бионформатик расскажет о вирусах, энтомолог - о невидимых насекомых, психолог – о том, почему все в Москве такие злые. Здесь состоится финал Научных боев 2014 года: молодые ученые поделятся результатами исследований и сразятся за звание "Человек наук". Подробную программу и список спикеров смотрите здесь.

Прямую трансляцию целого дня работы Science-кафе смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.00.