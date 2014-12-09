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Наука

09 декабря 2014, 16:59

Прямая трансляция целого дня работы Science-кафе на Мосурбанфоруме

наука кафе ученые форумы болезни молодежь психология москвичи физика конференции эксперименты биология финал вирусы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Политехнический музей организует 13 декабря на IV Московском урбанистическом форуме зону общения с учеными разных специальностей. В Science-кафе бионформатик расскажет о вирусах, энтомолог - о невидимых насекомых, психолог – о том, почему все в Москве такие злые. Здесь состоится финал Научных боев 2014 года: молодые ученые поделятся результатами исследований и сразятся за звание "Человек наук". Подробную программу и список спикеров смотрите здесь.

Прямую трансляцию целого дня работы Science-кафе смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 15.00.

  • Когда: 13 декабря
  • Кто: молодые увлеченные ученые
  • Что: результаты новейших исследований - простым языком
  • Кому смотреть: таким же молодым ученым и тем, кому интересен мир вокруг во всех его проявлениях
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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