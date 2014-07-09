В Подмосковье обнаружены фрагменты истребителя времен ВОВ

В Наро-Фоминском районе Подмосковья обнаружены фрагменты советского истребителя времен Великой Отечественной войны, передает телеканал "Москва 24".

По данным поисковиков, это был самолет ЛаГГ-3. Истребитель обнаружили охотники, которые и вызвали отряд.

Кроме того, у фюзеляжа были найдены кости, но принадлежат ли они человеку, пока неизвестно – возможно, это была собака, которая находилась вместе с летчиком.

ЛаГГ-3

Самолет ЛаГГ-3 - одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении советских ВВС перед и во время Великой Отечественной войны. Использовался в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, истребителя-бомбардировщика и самолета-разведчика.

Самолеты ранних серий имели недостаточную маневренность на вертикали, но вооружение, сведенное очень близко к продольной оси самолета, обеспечивало надежное поражение любого немецкого самолета даже при неточной стрельбе, — когда ЛаГГ стрелял, наблюдался настоящий сноп огня. По мнению немецких пилотов, именно этого самолета они больше всего опасались в начале войны из-за его огромной огневой мощи.

Кстати, известное прозвище "Лакированный Гарантированный Гроб" не употреблялось во время войны, и появилось после выхода книги, посвященной авиаконструктору Лавочкину.

