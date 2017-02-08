Сдвинули айсберг и напечатали орган: какие открытия сделали российские ученые

День российской науки отмечают 8 февраля. За прошедший год ученые из России совершили немало открытий в различных областях. О том, какой ген вызывает депрессию у европейцев, и почему черви помогут найти нефть, читайте в подборке сетевого издания m24.ru, посвященной самым необычным открытиям отечественных исследователей.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ядерная защита от астероидов

Систему, которая позволит предотвратить столкновение Земли с астероидами, разработали в конце 2016 года в российском Центре планетарной защиты.

Она состоит из спутников-разведчиков, космических обсерваторий, аппаратов-перехватчиков, а также наземного сегмента управления и разведки.

Разведывательные аппараты будут обследовать обнаруженные опасные астероиды. Их задачей будет определить точную траекторию движения, размер и массу небесного тела. Затем к нему отправят аппарат, который взорвет рядом с астероидом ядерный заряд. Взрыв либо разрушит астероид, либо отклонит его от изначальной траектории, предотвратив столкновение с Землей.

На создание такой защиты потребуется около пяти-семи лет и порядка 5,6 миллиарда долларов.

Черви, ищущие месторождения нефти

Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua

Необычный способ поиска месторождений нефти нашли российские ученые Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета.

Они предложили искать "черное золото" в местах скопления морских червей-погонофоров. Энергию для жизни черви получают с помощью обитающих в них бактерий, окисляющих метан. Концентрация этого вещества должна составлять не менее одного миллилитра на литр грунта. Достаточное количество метана содержится там, где есть подводные месторождения нефти и газа.

Благодаря своему открытию, специалисты уже обнаружили предполагаемые залежи природных ископаемых в Охотском и Беринговом морях.

Лечение рака витамином B2

Фото: YAY/ТАСС/Pills

Еще одно открытие в 2016 году российские ученые сделали в области медицины. Исследователи из Центра кристаллографии и фотоники разработали метод борьбы с раком при помощи витамина В2. Наночастицы с этим веществом вводят в больные клетки и облучают их лазером.

Исследователи провели эксперименты на мышах, которым прививали человеческий рак из опухолей груди. Одна процедура с наночастицами заморозила рост клеток и уменьшила объем опухоли на 90 процентов.

Молекулы витамина B2 особым образом реагируют на синий свет и ультрафиолетовые лучи, поглощая фотоны с определенными длинами волн. Они используют их энергию для выработки молекул перекиси водорода, атомного кислорода и других агрессивных окислителей.

Наночастицы, которые использовали исследователи, отличаются от обычных молекул витамина В2 (рибофлавина). Они поглощают не ультрафиолет, а инфракрасные волны, которые лучше проникают в ткани тела. Затем частицы заново излучают их в виде ультрафиолета.

Новое средство должно пройти клинические испытания.

Перемещение айсбергов в Арктике

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Steve Mandel

Успешный эксперимент по буксировке айсбергов прошел в Карском море. Это достижение позволит обеспечивать безопасность нефтяных платформ в холодных водах.

Специалисты сдвинули и скорректировали траекторию движения девяти айсбергов, которые были больше тягача в десятки раз.

Перевозили глыбы льда следующим образом: ледокол обходил вокруг айсберга, вытравливая канат. Команда подбирала свободный конец и мастерила своеобразное лассо. Затем ледокол начинал буксировать айсберг.

Так удалось сдвинуть глыбу размером 150 на 150 метров, уходившую в глубину более чем на 100 метров. Вес айсберга превышал миллион тон.

Газоанализатор для смартфона

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Коллектив российских и швейцарских физиков разработал методику управления поведением света, которая позволит создать компактные химические лаборатории и газоанализаторы. Они будут настолько маленькими, что их можно будет устанавливать в смартфоны.

Встроенные в телефон чипы, созданные на основе методики, смогут по дыханию пользователя определять болезни и состав воздуха, которым тот дышит.

Устройство создает лазерный луч со спектром похожим на гребенку, который позволит в разы улучшить точность GPS-приемников, часов, спектрометров и астрономических приборов. Это достигается благодаря возможности конвертировать сигналы из радиочастотной части спектра в оптический диапазон и наоборот.

Помимо химического анализа, такие "гребенки" и производящие их резонаторы можно применять для создания компактных инструментов для орбитальных обсерваторий и прочих спутников, куда установить "обычную" лазерную установку невозможно из-за ее размеров и объема потребляемой энергии.

Ген депрессии

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ученые впервые выделили ген, который отвечает за развитие депрессии у европейцев. Его обнаружили сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН.

Специалисты анализировали с помощью компьютера коллекции геномов других научных групп. Они исследовали данные голландского центра "Эразмус" в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

По мнению ученых, склонность к этому заболеванию передается по наследству по аналогии с шизофренией. Но ранее не было известно ни одного гена, который бы отвечал за появление или развитие депрессии.

Российские ученые исследовали генотипы не по отдельности, а одновременно все. Они сосредоточились на депрессивных симптомах, а не на наличии депрессии как диагноза.

Благодаря уникальной методике исследователям удалось идентифицировать первый ген заболевания, на основе данных примерно двух тысяч человек. При использовании других методик для результата потребовалось бы более 50 тысяч генотипов.

Результат новосибирских ученых уже подтвердили голландские коллеги. Они воспроизвели его на независимой выборке людей.

Таинственная звезда

Фото: ТАСС/Олег Иванов и Мартин Шахбазян

Звезду, светимость которой снижается в 100 раз каждые 70 лет, открыли российские астрономы весной 2016 года.

Ей присвоили название TYC 2505-672-1. Светило находится в созвездии Малого Льва. Найти звезду ученые смогли с помощью роботов-телескопов МАСТЕР.

Загадочная потеря светимости, по мнению исследователей, может происходить из-за затмения – небесное тело закрывает другой объект. Ученые полагают, что у светила есть звезда-компаньон, которая также меняет блеск.

Последний раз TYC 2505-672-1 меняла блеск в 1942–1945 годах. Это удалось определить благодаря архивам.

Первый функционирующий распечатанный орган

Первый функционирующий орган распечатали на биопринтере в Новосибирске. Щитовидную железу, созданную при помощи высоких технологий, пересадили мыши.

Как рассказали ученые, орган прижился и начал функционировать. Успешная пересадка искусственного органа живому существу – это настоящий прорыв в медицине.

Сибирская компания уже продает биопринтеры в другие лаборатории, которые занимаются биологической 3D-печатью.

Технологию планируют совершенствовать, но создавать органы для человека будет возможно не ранее чем, через 15 лет.

Кардиомонитор-чехол

Фото: cardioqvark.ru

Кардиомонитор в виде чехла для iPhone разработали исследователи в столице.

Устройство подходит для iPhone 5/5S и 6/6S и работает от аккумулятора телефона. Чехол и специальное приложение позволяют пользователям самостоятельно записывать кардиограммы. Достаточно приложить указательные пальцы обеих рук к датчикам на корпусе, и на дисплее появятся данные.

Каждое измерение можно подписать, чтобы помнить, при каких условиях оно сделано. Устройство также позволяет отправлять кардиограмму врачу. Отдельное приложение для медиков поможет им наблюдать неограниченное количество пациентов.

Новые сведения об истории, медицине, антропологии, биологии и других дисциплинах появляются постоянно. К сожалению, не все они отражают реальность. Разоблачение шести научных мифов читайте в материале сетевого издания m24.ru.