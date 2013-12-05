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В созвездии Центавра вспыхнула новая звезда. Она достигла яркости 4,6 звездной величины, и ее можно увидеть невооруженным глазом. Обнаружил новую звезду австралийский астроном Джон Сич.

Раньше на месте вспыхнувшей новой находилась звезда 15-й величины, которую могли наблюдать только астрономы при помощи телескопов, сообщает РИА Новости.

По предварительным подсчетам яркость новой звезды увеличилась в 20 тысяч раз. Наблюдать ее можно только в южном полушарии.

Новыми называются звезды, светимость которых неожиданно увеличивается в несколько десятков раз в результате термоядерного взрыва. Как правило, такие процессы происходят в системах из двух звезд, одним из компонентов которых является белый карлик - звезда, израсходовавшая собственные запасы водорода. Карлик "вытягивает" из второго участника системы - как правило, звезды меньше Солнца - водород, и в определенный момент времени это приводит к термоядерному взрыву.

Отметим, что звезды, яркость которых внезапно увеличивается в миллионы и даже десятки миллионов раз, называются сверхновыми.

Самая яркой считается сверхновая, вспыхнувшая в 1006 году между созвездиями Волка и Центавра. По дошедшим до наших дней свидетельствам китайских и арабских астрономов, она светила настолько ярко, что ночью при ее свете были хорошо различимы предметы.