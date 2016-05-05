В первую сотню вузов по версии британского журнала впервые вошел МФТИ

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В первую сотню репутационного рейтинга вузов британского журнала Times Higher Education впервые вошел МФТИ. Также в списке есть МГУ и СПбГУ, сообщает "Интерфакс".

Физтех занял место в группе 91-100, СПбГУ попал в группу 81-90 (в прошлом году – 71-80), а МГУ оказался на 30-м месте (в 2105 году он был на 25-й строчке). Ректор МФТИ Николай Кудрявцев связал успех с участием университета в программе 5-100 по повышению конкурентоспособности российских учебных заведений на мировой арене.

"Мы так построили стратегию, чтобы реализовать приоритетные для нас направления – фундаментальные и прикладные науки, инженерию и биотехнологии, – и это дает свои плоды. Я думаю, что в 2016-2017 году мы должны войти по всем объективным показателям и в топ-100 по физике и Times, и в QS (рейтинг лучших университетов мира)", – сказал Кудрявцев.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий связывает лидирующее место МГУ в рейтинге среди российских университетов масштабными проектами, в которых вуз принимает участие.

"Это подготовка и запуск с космодрома Восточный научного спутника "Ломоносов", который предназначен для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной", – привел пример он. Садовничий добавил, что вуз запустил первый в мире биобанк "Ноев ковчег" и принял участие в научной коллаборации LIGO, открывшей гравитационные волны.

Начиная с 2011 года, Times Higher Education (THE) ежегодно публикует рейтинг ста лучших вузов мира. В этом году в опросе приняли участие более 10 тысяч ученых из 133 стран. Их средний стаж в области науки составлял 18 лет. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области. Первое место в рейтинге шестой раз подряд занимает Гарвардский университет.