Премии правительства Москвы получили 17 молодых ученых

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Премию правительства Москвы за выдающиеся результаты в области естественных, технических и гуманитарных наук за 2014 год получили 17 молодых ученых, сообщили M24.ru в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.

Всего экспертная комиссия рассмотрела свыше 200 заявок от более чем 300 представителей научного сообщества. В результате были отобраны 10 работ, признанных победителями конкурса. Авторам и авторским коллективам присуждена премия в размере 1 миллиона рублей за каждое исследование.

На премию претендовали специалисты до 35 лет: научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты, ученые, ведущие научную и научно-техническую деятельность в научных организациях и вузах Москвы.

Работы оценивались в три этапа по ряду критериев, носящих преимущественно наукометрический и прикладной характер, учитывая также потенциальное значение разработок для развития экономики города и страны в целом. Отбор позволил максимально полно и объективно оценить масштаб достижений номинантов.



Размер премии молодым ученым Москвы увеличили в два раза

В номинации "Математика, механика и информатика" был отмечен Александр Гайфуллин, сделавший сразу ряд крупных открытий мирового значения в области алгебраической топологии и комбинаторной геометрии. Также в этой номинации лучшей признали совместную работу Дмитрия Лисовенко, Александра Ченцова и Павла Шушпанникова. Результаты их исследования могут применяться при разработке новых перспективных наноматериалов.

В номинации "Биология и медицинские науки" премия присуждена двум работам - совместному проекту Татьяны Комаровой и Екатерины Шешуковой по изучению механизмов защитных реакций растений и возможности их использования в иммунотерапии человека, а также работе Анастасии Ефименко по регенеративной медицине, в ходе которого был разработан метод модификации стволовых клеток человека для воздействия на их регенеративные функции.

В номинации "Физика и астрономия" победителем стала Елена Грызлова с работой о новом поколении лазеров на свободных электронах, имеющей в перспективе большое значение для развития биологии, медицины и фармацевтики.

В номинации "Инженерные науки" члены Комиссии отдали первенство разработке Анастасии Илюхиной и Михаила Власкина, посвященной созданию безопасных электрохимических генераторов высокой емкости для электромобильного транспорта и заправочных установок компримированного водорода.

Как поддерживают молодых ученых в Москве

Проект Ирины Стениной и Екатерины Сафроновой по разработке гибридных мембранных материалов, применяемых для водород-воздушных топливных элементов и альтернативных источников энергии, стал победителем в номинации "Химия и науки о материалах".

В номинации "Науки о Земле" лауреатом стал Максим Муравьев, разработавший инновационные биогеотехнологии по извлечению цветных металлов и золота из отходов металлургического производства. А в номинации "Информационно-коммуникационные технологии" победил научный коллектив в составе Николая Кленова, Игоря Соловьева и Сергея Бакурского с разработкой новых устройств для энергоэффективной сверхпроводниковой электроники.

Напомним, в середине мая Сергей Собянин предложил увеличить премии молодым ученым в два раза - до 1 миллиона рублей. Премия правительства Москвы для ученых моложе 35 лет была учреждена 10 июля 2013 года, ранее ее размер составлял 500 тысяч рублей.

Премией награждают молодых ученых "за достижение выдающихся результатов научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук". Официальная церемония награждения победителей состоится в середине февраля.