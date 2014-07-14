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Налоги

14 июля 2014, 13:56

НДФЛ в 2018 году может вырасти на 1-2% - Силуанов

налоги Министерство финансов НДФЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Налог на доходы физических лиц может вырасти на 1-2%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью изданию "Ведомости".

По его словам налоги с продаж могут увеличиться уже в 2015 году. А после президентских выборов в 2018 году налог на доходы физических лиц может вырасти на 1-2%. По словам министра, повышение налога является вынужденной мерой - государство набрало высокие темпы роста расходов за счет повышения зарплат бюджетников и оборонных расходов. "Постоянное увеличение расходных обязательств не может продолжаться бесконечно, надо остановиться и начать работу по повышению эффективности бюджетных ассигнований", - сообщил министр.

Также необходимо повышение доходов, сообщил Антон Силуанов. По этой причине возможно повышение подоходного налога. По словам министра, цены не будут расти быстрее, чем зарплаты бюджетникам и НДФЛ.

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