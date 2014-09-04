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Наземный транспорт

04 сентября 2014, 12:58

В Москве наградили лучших водителей автобуса, троллейбуса и трамвая

награды наземный транспорт водители Московские мастера

Фото: m24. ru / Александр Авилов

Лучших водителей наземного транспорта наградили в столице. Победителям ежегодного конкурса "Московские мастера" вручили памятные подарки и денежные премии, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Звания лучшего водителя автобуса удостоился сотрудник автобусного парка №7 Александр Паснов. Среди водителей троллейбуса победу одержала Ольга Журавлева (троллейбусный парк №1). С трамваем лучше всех управилась Светлана Петрыкина из трамвайного депо имени Апакова.

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С победой своих сотрудников поздравил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. "Профессия водителя городского пассажирского транспорта – это, прежде всего, большая ответственность и нелегкий повседневный труд. Каждый день сотрудники Мосгортранса неизменно работают на благо жителей города, обеспечивая транспортным обслуживанием более 5 миллионов человек. Очень важно, что московские власти уделяют значительное внимание профессии водителя, поощряя лучших представителей этой специальности", ‒ отметил он.

Напомним, что итоги конкурса "Московские подвели в столице 4 сентября, накануне Дня города. Лучших водителей, парикмахеров и поваров наградили денежными призами и статуэтками. В этом году больше 60 тысяч работников соревновались по 78 профессиям. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри. Плакаты с фотографиями победителей конкурса собираются разместить на московских улицах, чтобы горожане знали лучших мастеров в лицо.

Московские мастера

Городской конкурс профессионального мастерства проводится в Москве с 1998 года и в 2014 году состоялся в 17-й раз. Организуют его Правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.

В этот раз за звания лучших мастеров боролись более 63 тысяч представителей 78 профессий из 1620 организаций. Подготовить и провести конкурс помогали 95 тысяч человек. В финалы по разным профессиональным номинациям вышли 684 мастера.

О некоторых победителях M24.ru уже рассказывало читателям. Так, лучшим пожарным столицы был признан Александр Лемешкин из Южного округа, а лучшим водителем троллейбуса стала Ольга Журавлева, которая трудится на маршруте "Серебряный бор" - "Аэропорт".

Помимо опытных мастеров соревновались между собой и ученики 63 профессиональных колледжей. 6100 учеников соревновались по 16 номинациям, а среди претендентов на звание лучшего ученика маляра, столяра, повара и рабочего зеленого строительства были ребята с ограниченными возможностями здоровья.

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