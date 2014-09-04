В Москве наградили лучших водителей автобуса, троллейбуса и трамвая

Фото: m24. ru / Александр Авилов

Лучших водителей наземного транспорта наградили в столице. Победителям ежегодного конкурса "Московские мастера" вручили памятные подарки и денежные премии, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Звания лучшего водителя автобуса удостоился сотрудник автобусного парка №7 Александр Паснов. Среди водителей троллейбуса победу одержала Ольга Журавлева (троллейбусный парк №1). С трамваем лучше всех управилась Светлана Петрыкина из трамвайного депо имени Апакова.

С победой своих сотрудников поздравил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. "Профессия водителя городского пассажирского транспорта – это, прежде всего, большая ответственность и нелегкий повседневный труд. Каждый день сотрудники Мосгортранса неизменно работают на благо жителей города, обеспечивая транспортным обслуживанием более 5 миллионов человек. Очень важно, что московские власти уделяют значительное внимание профессии водителя, поощряя лучших представителей этой специальности", ‒ отметил он.

Напомним, что итоги конкурса "Московские подвели в столице 4 сентября, накануне Дня города. Лучших водителей, парикмахеров и поваров наградили денежными призами и статуэтками. В этом году больше 60 тысяч работников соревновались по 78 профессиям. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри. Плакаты с фотографиями победителей конкурса собираются разместить на московских улицах, чтобы горожане знали лучших мастеров в лицо.