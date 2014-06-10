Самый большой флаг России выставят в музее Великой Отечественной войны

С 12 по 16 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны будет представлен "Самый Большой Флаг России", который передадут туда на вечное хранение в качестве музейного экспоната, сообщает пресс-служба музея.

Напомним, что полотнище самого большого флага России перед этим развернут 11 июня в преддверии Дня России на стадионе "Москвич".

Размер флага составляет более тысячи квадратных метров, а вес - 120 килограмм. Этот факт будет зафиксирован в "Книге рекордов и достижений", российском варианте "Книги рекордов Гиннесса".