Музей скорой помощи откроется в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей откроется на станции скорой помощи в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На экспозиции покажут образцы дореволюционной и советской униформы санитаров, редкие архивные документы и оборудование, которое использовали на скорой в разные времена. Открытие намечено на август, когда станция будет отмечать 130-летие со дня рождения основателя Александра Пучкова.

Также посетители музея увидят макет первой кареты скорой помощи в натуральную величину. Гости также смогут посетить воссозданный художниками кабинет Александра Пучкова.

Музей скорой помощи – первый подобный проект за почти вековую историю станции. Экспозицию расположат на шестом этаже по соседству с единым городским диспетчерским центром.

Администрация музея примет от москвичей на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой. Свои предложения можно отправить в электронном письме на почту: pressa@mos03.ru или по телефону: 8 (495) 620-41-98.