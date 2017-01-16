Культурный фон: День музейных селфи в мире отметят 18 января

Фото: twitter.com/MuseumSelfieDay

День музейных селфи отметят в мире 18 января, сообщается на сайте инициатора – сообщества Culture Themes. В этот день любителей искусства во всем мире объединит хэштег #MuseumSelfie – его предлагается поставить под автопортретом, сделанным в музейных стенах, перед отправкой фото в соцсети.

День музейных селфи пройдет в третий раз – инстаграм-флешмоб был предложен объединением музейных специалистов Culture Themes в 2014 году. Идея проста: минимальными усилиями популяризировать искусство (а вовсе не оправдать очередной автопортрет в своем аккаунте!).

Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского естественно-исторического Музея Хорнимана, в котором собраны селфи посетителей, сделанные напротив неправильно набитого чучела моржа, на теле которого нет складок.

У Дня музейного селфи есть аккаунт в Twitter – здесь собраны самые странные, необычные, веселые и красивые селфи, сделанные в музеях всего мира, – и, кстати, не только 18 января.

Отправляясь на охоту за эффектным снимком, не забудьте о правилах поведения в музеях – например, в Третьяковской галерее запрещены селфи-палки.