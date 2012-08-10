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Новости культурного мира

10 августа 2012, 13:09

В День города московские музеи можно посетить бесплатно

музеи Сергей Капков День города

ИТАР-ТАСС

Посещение московских музеев в День города будет бесплатным. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

"Все столичные музеи в этот день будут бесплатными", – заявил Сергей Капков на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, каждый участвующий в праздновании музей подготовит свою экскурсионную программу.

Кроме того, свою лепту в городской праздник внесут городские библиотеки, которые проведут акцию по привлечению читателей. Собственные программы подготовят также клубные учреждения столицы, сообщает РИА Новости.

Напомним, москвичи празднуют День города в первую субботу сентября, в 2012 году она выпадает на 1-е число месяца. В этом году столица будет праздновать свое 865-летие. Ключевой темой праздничных мероприятий на этот раз станет история.

Стоит отметить, что городские власти уже не первый раз привлекают москвичей и гостей столицы в музеи, устраивая бесплатные дни посещения. Так, подобная акция действовала 1-го и 9 мая, а также во время новогодних праздников.

Сюжет: День города-2012: праздничная программа для москвичей

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