В День города московские музеи можно посетить бесплатно

ИТАР-ТАСС

Посещение московских музеев в День города будет бесплатным. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

"Все столичные музеи в этот день будут бесплатными", – заявил Сергей Капков на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, каждый участвующий в праздновании музей подготовит свою экскурсионную программу.

Кроме того, свою лепту в городской праздник внесут городские библиотеки, которые проведут акцию по привлечению читателей. Собственные программы подготовят также клубные учреждения столицы, сообщает РИА Новости.

Напомним, москвичи празднуют День города в первую субботу сентября, в 2012 году она выпадает на 1-е число месяца. В этом году столица будет праздновать свое 865-летие. Ключевой темой праздничных мероприятий на этот раз станет история.

Стоит отметить, что городские власти уже не первый раз привлекают москвичей и гостей столицы в музеи, устраивая бесплатные дни посещения. Так, подобная акция действовала 1-го и 9 мая, а также во время новогодних праздников.