Бывшего менеджера банка подозревают в хищении денег под видом инвестиций

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Полицейские задержали бывшего сотрудника банка, подозреваемого в серии хищений денег клиентов под видом инвестиций. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию обратилась 55-летняя клиентка одного из банков с сообщением о мошенничестве. Сотрудник кредитной организации, войдя в доверие женщине, под предлогом продажи инвестиционных паев похитил принадлежащие ей 100 тысяч рублей.

Позднее полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний уроженец Закавказья, бывший менеджер банка. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанного к нескольким аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.