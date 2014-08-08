Молодежная сборная России по хоккею вновь проиграла канадцам

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Молодежная сборная России потерпела второе поражение подряд от команды Канады в выставочных матчах. Подопечные Валерия Брагина уступили сопернику со счетом 3:6.

В составе россиян отличились Черепанов, Гавриков и Барбашев. Последнюю шайбу канадцы забросили уже в пустые ворота, Сорокин уступил место на площадке шестому полевому игроку.

Отметим, что 7 августа сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:5. Примечательно, что после второго периода в том матче был зафиксирован тот же счет, что и в сегодняшнем противостоянии - 4:1 в пользу Канады.

5 августа подопечные Брагина забросили пять безответных шайб в ворота сборной Чехии.