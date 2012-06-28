Правозащитница Алексеева просит разрешить ей празднование юбилея

Глава старейшей в России независимой правозащитной организации - Московской Хельсинской группы (МХК) Людмила Алексеева подаст официальное уведомление в мэрию Москвы для согласования празднования юбилея. Как сообщает агентство "Интерфакс", 20 июля ей исполняется 85 лет.

"Дожила до 85 лет, есть что отметить. Я буду отмечать в помещении, люди могут подходить группами, и я хочу, чтобы все было по закону", - объяснила правозащитница.

"Узнаю, куда надо подавать уведомление, туда и подам. Приглашены более 200 человек. У нас все будет демократично. Люди наверняка будут подходить кучками, приглашены люди, которые дружат между собой. Поэтому я попрошу, чтобы на пути от метро "Сухаревская" до кафе было обеспечено полицейское сопровождение", - сказала Людмила Алексеева и добавила: "А как же, закон надо соблюдать".

Закон, ужесточающий штрафы за нарушения в ходе массовых акций, президент России Владимир Путин подписал 8 июня. Документ был принят Госдумой 5 июня и одобрен Советом Федерации 6 июня. Согласно новому закону, максимальные штрафы составят: для физических лиц - 300 тыс. рублей (в качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов), для должностных лиц - 600 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей. Эти санкции будут устанавливаться, если в ходе массовых акций причинен вред здоровью человека или имуществу.

Соответствующие изменения и дополнения были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В свое время глава МХК в числе других гражданских активистов обращалась к властям с просьбой не ужесточать законодательство о митингах.