Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

28 июня 2012, 10:59

Правозащитница Алексеева просит разрешить ей празднование юбилея

митинги юбилеи законы Людмила Алексеева

Глава старейшей в России независимой правозащитной организации - Московской Хельсинской группы (МХК) Людмила Алексеева подаст официальное уведомление в мэрию Москвы для согласования празднования юбилея. Как сообщает агентство "Интерфакс", 20 июля ей исполняется 85 лет.

"Дожила до 85 лет, есть что отметить. Я буду отмечать в помещении, люди могут подходить группами, и я хочу, чтобы все было по закону", - объяснила правозащитница.

"Узнаю, куда надо подавать уведомление, туда и подам. Приглашены более 200 человек. У нас все будет демократично. Люди наверняка будут подходить кучками, приглашены люди, которые дружат между собой. Поэтому я попрошу, чтобы на пути от метро "Сухаревская" до кафе было обеспечено полицейское сопровождение", - сказала Людмила Алексеева и добавила: "А как же, закон надо соблюдать".

Закон, ужесточающий штрафы за нарушения в ходе массовых акций, президент России Владимир Путин подписал 8 июня. Документ был принят Госдумой 5 июня и одобрен Советом Федерации 6 июня. Согласно новому закону, максимальные штрафы составят: для физических лиц - 300 тыс. рублей (в качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов), для должностных лиц - 600 тыс. рублей, для юридических лиц - 1 млн рублей. Эти санкции будут устанавливаться, если в ходе массовых акций причинен вред здоровью человека или имуществу.

Соответствующие изменения и дополнения были внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В свое время глава МХК в числе других гражданских активистов обращалась к властям с просьбой не ужесточать законодательство о митингах.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать