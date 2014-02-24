Около 500 человек участвовали в несанкционированном митинге в ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В несанкционированном митинге в центре Москвы приняли участие около 500 человек. За нарушение общественного порядка полиция задержала 420 из них, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в настоящее время отпущены 18 человек, которые были доставлены в ОВД "Басманный". На них составили протоколы за нарушение порядка организации митинга.

Напомним, участники акции выступили в поддержку обвиняемых в беспорядках на Болотной площади, которым 24 февраля были вынесены приговоры.

Днем возле здания Замоскворецкого суда сотрудники полиции задержали около двухсот человек, участвующих в несанкционированном митинге. В настоящее время все они отпущены.