В центре Москвы прошла несанкционированная акция

Люди начинают расходиться с Манежной площади

В центре Москвы завершилась несанкционированная акция - центральные улицы и Манежная площадь постепенно освобождаются, коммунальные службы начинают приводить центр города в порядок. При этом сотрудники полиции, обеспечивающие порядок и безопасность на протяжении всей акции, остаются на Манежной площади и прилагающих улицах с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан и требование законодательства о соблюдении тишины после 23.00. В настоящее время для движения закрыта улица Большая Дмитровка. Полиция просит граждан не выходить на проезжую часть.

Напомним, сегодня после 19.00 в результате несанкционированной акции, на которую собрались около 2,5 тысяч человек, движение в центре Москвы было затруднено. Для сохранения безопаcности сотрудники полиции закрыли для посещения Красную площадь и перекрыли Манежную. Временно были закрыты выходы из станций метро "Боровицкая", "Охотный ряд" и "Театральная". Полицейские, обеспечивающие безопасность жителей, организовывали своеобразный коридор и показывали желающим выход к метро.

Как заявил и.о. главы департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, ситуацию отслеживали с самого начала, поскольку в социальных сетях появились призывы прийти на Манежную площадь. "В центре всегда много народу в это время, поэтому иногда создается эффект большого присутствия. В целом ситуация контролируется. Были попытки некоторых хулиганствующих перекрыть улицы, но правоохранительные органы пресекли их, и движение было восстановлено. Мы контролируем, чтобы все это было в рамках дозволенного", - отметил Майоров.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, находящийся на месте событий, также сообщил, что действия полиции в ходе массовой акции оппозиции близ Манежной площади были корректны.

"То, что я видел, могу сказать, в целом достаточно корректно. Во всяком случае, при мне никаких эксцессов не было", - заявил Федотов журналистам в четверг.

Глава Совета по правам человека подчеркнул, что сторонники Алексея Навального могли организовать легальную акцию в Москве.

"Стихийные акции ничего хорошего не дают. О приговоре Навальному было известно заранее, и те, кто хотел его поддержать, могли подать уведомление и организовать митинг, как это уже не раз бывало", - сказал он сегодня

ИТАР-ТАСС, комментируя происходящую в центре столицы несогласованную с мэрией Москвы акцию.

Несанкционированный митинг на Манежной проходил в поддержку Алексея Навального, которого сегодня суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. В ходе акции несколько человек задержаны.

Акция на Манежной площади с властями согласована не была. Как ранее рассказал М24.ru Алексей Майоров, никакого уведомления о ее проведении не поступало. По его словам, сотрудники полиции пресекают все несогласованные действия.

"Кто мешал заранее подать уведомление и провести это мероприятие", - сказал Майоров.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы отслеживают ситуацию в столице. По его словам, решения будут приниматься по конкретным действиям участников.

Ранее Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам колонии общего режима за хищение более 10 тысяч кубометров леса. Четыре года тюрьмы получил бывший директор "Вятской лесной компании" Петр Офицеров. Вечером 18 июля прокуратура Кировской области обжаловала в апелляционном порядке приговор Алексею Навальному. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как считают в ведомстве, решение об аресте было вынесено до вступления приговора в законную силу. Прокуратура будет просить изменить Навальному арест на подписку о невыезде. Апелляция назначена на пятницу, 19 июля, в Кировском областном суде.

По данным аналитического центра "Яндекс.Пробки" на 20:30 четверга в районе несанкционированной акции было затруднено движение. Сложная ситуация отмечалась на Тверской улице в сторону Кремля от Пушкинской площади до Манежной площади, а также на Моховой улице от Большого Каменного моста до пересечения с Тверской. Правоохранительные органы предлагали выбирать маршруты объезда.

В данный момент полиция призывает граждан, собравшихся в центре Москвы, разойтись, чтобы не нарушать не только требование закона о соблюдении тишины после 23.00, но и правила дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"Отдельные граждане из числа собравшихся в центре города нарушают ПДД, в частности, выходят на проезжую часть и создают тем самым опасность как для себя, так и для водителей автомобилей. Столичная полиция еще раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений общественного порядка, нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказал собеседник агентства.