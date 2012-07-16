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Москва 24

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Акции

16 июля 2012, 15:08

Оппозиционеры настаивают на проведении митинга в центре столицы

митинги акции Лев Пономарев

Фото: Москва-24

Оппозиция согласилась на отказ от проведения шествия 26 июля, в соответствии с требованиями мэрии Москвы, но она настаивает на том, чтобы митинг был проведен именно в центре столицы.

Как заявил член «Комитета 6 мая», правозащитник Лев Пономарев, оппозиционеры хотят провести акцию в Новопушкинском сквере или другом районе, но при этом обязательно в центре города.

Первоначально оппозиционеры хотели провести шествие от Никитского бульвара до Новопушкинского сквера с митингом на сквере, сообщает РИА Новости. На предложение мэрии о переносе точки проведения митинга Пономарев отреагировал так: «Мы этот вариант рассматривали и решили отказать, и сегодня соответствующая точка зрения будет доведена до мэрии. Мы готовы отказаться от шествия, но настаиваем на том, чтобы митинг прошел в центре Москвы - в Новопушкинском сквере или на Пушкинской площади».

Напомним, митинг собирается в поддержку арестованных по делу на Болотной площади. На прошлой неделе мэрия Москвы предложила оппозиционерам перенести место его проведения в связи с тем, что он был запланирован на вечернее время буднего дня в центре города. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, это может создать неудобства гражданам. Оппозиционерам предложили провести шествие в районе Крымской набережной и митинг около Центрального дома художника. Количество митингующих было определено в 5 тысяч человек.

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