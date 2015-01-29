Станцию метро "Котельники" откроют в марте

Фото:ТАСС/Сергей Фадеичев

Станция метро "Котельники" может быть открыта в марте 2015 года. Об этом журналистам сообщил начальник отдела строительства метро департамента строительства Александр Филиппов. Ранее начальник столичной подземки Дмитрий Пегов заявлял, что станция построена на 98 процентов.

Напомним, 29 декабря "Котельники" посетил Сергей Собянин. "Я думаю, что это будет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Москве и области. Здесь будут проходить в сутки около 100-140 тысяч человек, это разгрузит в значительной степени "Жулебино" и "Выхино", - заявил мэр Москвы.

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По состоянию на конец декабря прошлого года полностью сооружены перегонные тоннели от "Жулебино" до "Котельников", построены основные конструкции станционного комплекса "Котельники" из монолитного железобетона. Также проведен тестовый запуск эскалаторов и выполнены работы по верхнему строению путей.

"Котельники" оформят в светлых тонах. Стены будут из мрамора, колонны облицуют нержавеющей сталью с зеркальным эффектом, а пол сделают из красного гранита.

Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.

У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.

Анатолий Федотов