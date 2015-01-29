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29 января 2015, 14:33

Три новых станции на "салатовой" ветке откроют до конца 2016 года

метро проекты новые станции Люблинско-Дмитровская линия Александр Филиппов

Фото: M24.ru/Алекчандр Авилов

До конца 2016 года планируется открыть три новых станции на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил журналистам в четверг начальник отдела строительства метро департамента строительства Москвы Александр Филиппов.

По его словам, на сегодняшний день активно ведутся работы по строительству станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Этот участок линии метро протяженностью пять километров.

"Станции глубокого заложения "Окружная" и "Верхние Лихоборы" готовы на 25-30%, а станция "Селигерская" – мелкого заложения, почти на 90%", - сказал начальник отдела.

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Напомним, более семидесяти новых станций метро откроют в столице с 2012 по 2020 год. Протяженность линий составит 160 километров. Такие задачи стоят перед строителями по программе развития подземки.

В итоге должно остаться лишь 7 процентов москвичей, живущих не в пешей доступности метро, против нынешних 20 процентов.

Кроме того, в ближайшие 5 лет в метрополитене появятся поезда-беспилотники, бесплатный Wi-Fi, крепления для колясок и велосипедов, а также новые вагоны, табло и навигация.

Сюжет: Метро 2020

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