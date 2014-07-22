В московских больницах остаются 109 пострадавших при аварии в метро

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На сегодняшний день в московских больницах остаются 109 пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в ходе заседания правительства Москвы сообщил руководитель департамента здравоохранения Георгий Голухов.

Он добавил, что пациенты размещены в 18 стационарах. "В тяжелом состоянии остаются 10 пациентов, из них в крайне тяжелом 3 человека, за жизнь которых идет настоящая борьба", - подчеркнул глава департамента, добавив, что в медицинских учреждениях есть все необходимое для оказания своевременной помощи пациентам. По словам Голухова, за прошедшую неделю из больниц выписали 29 человек.

В ходе заседания руководитель департамента социальной защиты населения Владимир Петросян доложил, что среди погибших были родители троих несовершеннолетних детей. Им назначена пенсия по потере кормильца, а также установлена городская доплата к пенсии. Кроме того, префектуры и управы оказали помощь в организации похорон родителей несовершеннолетних.

В свою очередь глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сказал, что все компенсации пострадавшим при аварии в метро выплатят на этой неделе. Он отметил, что компенсации уже выплачены 87 пострадавших и трем семьям погибших.

Кроме того, в ходе заседания Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, восемь из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по "синей ветке" метро было прекращено и восстановилось только 19 июля. Все это время пассажиры могли воспользоваться компенсационными автобусами, которые следовали по маршруту перекрытого участка Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Молодежной".

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов.

По версии следствия, ЧП произошло из-за неисправности стрелочного перевода, который был плохо закреплен.