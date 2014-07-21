Задержаны еще два возможных виновника ЧП в столичном метро

В Москве задержаны еще два возможных виновника ЧП в метро

В рамках уголовного дела об аварии на "синей" ветке столичного метро задержаны еще двое подозреваемых, сообщает в понедельник, 21 июля, пресс-служба Следственного комитета России.

Задержаны 31-летний замначальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП "Московский метрополитен" Алексей Трофимов и 55-летний директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов.

Их подозревают в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц".

Следствием установлено, что Круглов являлся ответственным за производство работ по врезке стрелочного перевода на перегоне станций "Парк Победы - Славянский бульвар", однако не осуществил надлежащего контроля.

Трофимов, лично участвовавший в строительстве стрелочного перевода, по версии следствия, допустил ненадлежащее закрепление остряка стрелки.

В настоящее время по уголовному делу продолжается расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии и лиц причастных к ней.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу уже проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.