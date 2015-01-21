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21 января 2015, 12:11

Станцию метро "Саларьево" планируют открыть летом 2015 года

метро Саларьево Сокольническая линия метро

Фото: stroi.mos.ru

Открытие станции "Саларьево" Сокольнической линии метро запланировано на лето 2015 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Станция мелкого заложения расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы - 162 метра.

Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

"Москва в цифрах": Метро "Саларьево"

Напомним, 8 декабря 2014 года Сергей Собянин открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

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Мэр отметил, что продление Сокольнической линии в Новую Москву находится в завершающей стадии. Он подчеркнул, что они станут первыми станциями метро на присоединенных территориях, что накладывает особенности на процесс их ввода в эксплуатацию.

"Надеюсь, что мы в первом полугодии запустим "Румянцево" и "Саларьево" и войдем в новую территорию, где уже созданы десятки тысяч рабочих мест. И, что самое главное, эта ветка возьмет на себя большой поток людей, которые двигаются со стороны Московской области и отчасти из Солнцева, Переделкина и Новой Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Общая протяженность участка "Юго-Западная"-"Саларьево" составит 6,5 километров (с учетом ветки в депо – 7,2 км) с тремя станциями ("Тропарево", "Румянцево", "Саларьево") и электродепо "Саларьево".

Сюжет: Метро 2020

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