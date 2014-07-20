В тяжелом состоянии остаются 10 пострадавших при аварии в метро

Более 20 человек выписаны из больниц после аварии в столичном метро

В столичных больницах остаются 117 пострадавших в результате аварии в московском метро, из них 10 в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения.

"С 15 по 20 июля из больниц выписались 21 человек. В настоящее время остаются 117 человек, из них пять в крайне тяжелом состоянии, 10 в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести и удовлетворительном", - отметили в департаменте.

В субботу, 19 июля, в тяжелом состоянии оставались 14 человек, за день они перешли в состояние средней тяжести, добавили в ведомстве.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.