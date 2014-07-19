Сергей Собянин открыл движение поездов по "синей" ветке метро

Мэр открыл движение на Арбатско-Покровской линии метро

Восстановлено движение поездов по Арбатско-Покровской линии метро. Как сообщает телеканал "Москва 24", пуск поездов посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершается последний этап восстановления движения по Арбатско-Покровской линии. Более 3,5 суток здесь работали более трех тысяч человек в круглосуточном режиме. В одну смену работали до 600 человек", - заявил Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации аварии.

Он отметил, что была проделана "колоссальная работа в самых стесненных и сложнейших условиях".

"Тем не менее, работы на стадии ликвидации аварии не заканчиваются. В метрополитене продолжается внеплановая ревизия, которая еще раз проверит уровень безопасности и наметит дополнительные меры по улучшению технического состояния метрополитена", - добавил мэр.



Ранее сообщалось, что перед запуском движения метро все тоннели и платформы проверят кинологи и специалисты МЧС.

Добавим, что автобусы "М" будут ходить вдоль востановленного участка "синей ветки" и в субботу, и в воскресенье. А 19 июля на день перекроют из-за капитального ремонта путей участок "Сокольнической ветки. Поезда не будут ходить от "Комсомольской" до "Парка Культуры". Станции "Красные ворота", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный ряд", "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" будут закрыты для входа, выхода и пересадки в течение всего дня.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.