Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 декабря 2014, 12:59

"Тройку" можно будет записать на пропуск в бизнес-центр

метро транспорт наземный транспорт бизнес-центры тройка пропуск офис ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Фото: m24.ru

В 2015 году карту "Тройка" можно будет записать на пропуск в бизнес-центр и на банковские карты, сообщила заместитель главы департамента транспорта Москвы Алина Бесембаева.

"В следующем году "Тройку" можно будет записать на пропуска в бизнес-центрах и на банковские карты. По пропускам идут переговоры с бизнес-центром в центре города", - передает слова Бесембаевой корреспондент M24.ru.

По ее словам, уже в первом квартале будущего года клиентам "Сбербанка" станет доступна услуга записи "Тройки" на банковские карты.

Как ранее сообщало M24.ru, к апрелю 2015 года "Сбербанк" планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка". Такую карту можно будет пополнить в любом банкомате "Сбербанка" или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет, приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass.

Кроме того, планируется, что с помощью "Тройки" в ближайшее время горожане смогут оплачивать билеты в театр и другие культурные учреждения. Соответствующие переговоры ведутся.

Бесембаева напомнила, что на транспортную карту можно записывать билеты на электрички, с ее помощью пассажиры также оплачивают проезд в Аэроэкспрессе. По ее словам, около 26 процентов проходов в метро в настоящее время совершается именно через "Тройку". Всего у карты приблизительно 2,5 миллиона пользователей.

Где можно пополнить карту "Тройка"

Ссылки по теме

К весне будущего года "Тройку" можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, а также на специальном сайте.

В режиме онлайн положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно приложить ее в метро к желтым информационным терминалам.

Также работают сервисы для онлайн-оплаты проезда с помощью "Яндекс.Деньги" и счета мобильного телефона.

С помощью карты "Тройка" можно расплачиваться за проезд в метро, наземном транспорте, электричках, Аэроэкспрессе. На "Тройку" можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней. Среди преимуществ карты - легкое пополнение счета, несгораемость баланса в течение пяти лет, а также защищенность от потери и кражи.
Сюжеты: Карта "Тройка": инструкция по применению Как живет столица

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать