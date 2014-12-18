"Тройку" можно будет записать на пропуск в бизнес-центр

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В 2015 году карту "Тройка" можно будет записать на пропуск в бизнес-центр и на банковские карты, сообщила заместитель главы департамента транспорта Москвы Алина Бесембаева.

"В следующем году "Тройку" можно будет записать на пропуска в бизнес-центрах и на банковские карты. По пропускам идут переговоры с бизнес-центром в центре города", - передает слова Бесембаевой корреспондент M24.ru.

По ее словам, уже в первом квартале будущего года клиентам "Сбербанка" станет доступна услуга записи "Тройки" на банковские карты.

Как ранее сообщало M24.ru, к апрелю 2015 года "Сбербанк" планирует массовый выпуск "Банковской транспортной карты" с приложением "Тройка". Такую карту можно будет пополнить в любом банкомате "Сбербанка" или в кассах метрополитена. Оплатить проезд можно будет, приложив карту к турникету. Деньги спишутся благодаря бесконтактной технологии PayPass.

Кроме того, планируется, что с помощью "Тройки" в ближайшее время горожане смогут оплачивать билеты в театр и другие культурные учреждения. Соответствующие переговоры ведутся.

Бесембаева напомнила, что на транспортную карту можно записывать билеты на электрички, с ее помощью пассажиры также оплачивают проезд в Аэроэкспрессе. По ее словам, около 26 процентов проходов в метро в настоящее время совершается именно через "Тройку". Всего у карты приблизительно 2,5 миллиона пользователей.

Где можно пополнить карту "Тройка"

К весне будущего года "Тройку" можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, а также на специальном сайте.

В режиме онлайн положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно приложить ее в метро к желтым информационным терминалам.

Также работают сервисы для онлайн-оплаты проезда с помощью "Яндекс.Деньги" и счета мобильного телефона.