Тоннель в метро после аварии решили проверить повторно

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После завершения ремонтных работ на Арбатско-Покровской линии специалисты проводят контрольную проверку несущих конструкций тоннеля, сообщает МИА "Россия сегодня".

В работах участвуют более 400 человек и 18 единиц техники. Для оценки состояния несущих конструкций тоннеля применяется комплекс "Струна". Она предназначена для определения прочностных характеристик зданий после взрывов и землетрясений.

Последний раз комплекс применялся в июне этого года для инструментального обследования 9-этажного дома в Екатеринбурге, в котором взорвался газ.

Ранее специалисты МЧС обследовали все пять станций от Киевской до Молодежной.



Движение поездов планируется возобновить в 15.00 пятницы.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.