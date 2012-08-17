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17 августа 2012, 12:48

Площади у метро освободят под транспортные узлы

метро парковки транспортно-пересадочные узлы власть экономика и предпринимательство строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения

ИТАР-ТАСС

Новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) появятся у 16 станций метро. Границы земельных участков были одобрены 16 августа на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Парковки появятся у станций «Бабушкинская», «Волгоградский проспект», «Люблино», «Новогиреево», «Новые Черемушки», «Парк Победы», «Перово», «Пионерская», «Рязанский проспект», «Семеновская», «Славянский бульвар», «Сокол», «Сходненская», «Таганская», «Теплый стан», «Филевский парк», «Щелковская» и «Щукинская».

Земельные участки будут предоставлены дирекции железнодорожных вокзалов компании "РЖД" для проектирования, благоустройства и организации одноуровневых транспортно-пересадочных узлов, сообщает комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве.


В ближайшее время департамент земельных ресурсов Москвы должен проверить, есть ли на этих территориях здания и сооружения, а также объекты некапитального строительства. В этом случае специалистам предстоит подготовить предложения по возможности снятия подобных обременений, а также, при необходимости, предложения по корректировке границ.

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Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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