Выводы экспертов по ЧП в метро могут объявить в пятницу - Ликсутов

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Результаты экспертизы по расследованию причин ЧП в московском метро могут объявить в пятницу. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Итоги работы комиссии, которая создана по поручению мэра, могут быть объявлены завтра. Сейчас комиссия работает с документами, которые предоставляет метрополитен", - сказал Ликсутов. - В прессе были разговоры, что в эту комиссию вошли представители метро - это неправильная информация. Сотрудников метрополитена в комиссии нет, от них комиссия только запрашивает документы".

По словам заммэра, в настоящее время продолжаются работы, связанные с восстановлением аварийного участка метро. Он отметил, что перед запуском регулярного движения по данному участку пустят несколько пробных поездов. Что касается компенсационных маршрутов, то автобусы будут работать в пятницу, субботу и воскресение, в том числе, и в случае запуска движения поездов по Арбатско-Покровской линии.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 миллиона рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.