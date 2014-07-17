Похороны погибших в аварии в метро начнутся 18 июля

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Погибших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метро начнут хоронить в пятницу, сообщили M24.ru в департаменте торговли и услуг.

В Москве погибших похоронят на Кузьминском, Люблинском, Химкинском, Котловском и Троекуровском кладбищах. Городские власти разрешили захоронения на "закрытых" кладбищах. Транспортировку тел и рытье могил оплатят за счет городского бюджета.

В Подмосковье погибших похоронят в Электростали, Домодедовском районе и Коломне.

Кроме того, в четверг шесть тел погибших отправили в Липецк, Нижний Новгород, Черкесск, Таджикистан и Пензу.

Также 17 июля закончилась процедура опознания погибших, сообщает телеканал "Москва 24". Последней из опознанных оказалась 41 летняя москвичка. Ее тело долго не могли опознать, поскольку при ней не было документов, а из родственников по факту пропажи в полицию никто не обращался.

Опознаны все жертвы трагедии в московском метро

Всего в аварии погибли 22 человека, из них 20 на месте происшествия, одна женщина скончалась спустя два часа. На следующие день умер еще один молодой человек. Среди пострадавших большинство жители Москвы и Подмосковья, а также 18 иностранцев.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 млн рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.