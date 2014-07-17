Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17 июля 2014, 18:38

Похороны погибших в аварии в метро начнутся 18 июля

метро ЧП похороны авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Погибших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метро начнут хоронить в пятницу, сообщили M24.ru в департаменте торговли и услуг.

В Москве погибших похоронят на Кузьминском, Люблинском, Химкинском, Котловском и Троекуровском кладбищах. Городские власти разрешили захоронения на "закрытых" кладбищах. Транспортировку тел и рытье могил оплатят за счет городского бюджета.

Ссылки по теме

В Подмосковье погибших похоронят в Электростали, Домодедовском районе и Коломне.

Кроме того, в четверг шесть тел погибших отправили в Липецк, Нижний Новгород, Черкесск, Таджикистан и Пензу.

Также 17 июля закончилась процедура опознания погибших, сообщает телеканал "Москва 24". Последней из опознанных оказалась 41 летняя москвичка. Ее тело долго не могли опознать, поскольку при ней не было документов, а из родственников по факту пропажи в полицию никто не обращался.

Опознаны все жертвы трагедии в московском метро

Всего в аварии погибли 22 человека, из них 20 на месте происшествия, одна женщина скончалась спустя два часа. На следующие день умер еще один молодой человек. Среди пострадавших большинство жители Москвы и Подмосковья, а также 18 иностранцев.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, и еще по 2 млн рублей от метрополитена. Пассажирам с тяжелыми травмами правительство выделит по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать