Движение на "синей" ветке откроют к середине пятницы - Собянин

Движение поездов по "синей" ветке восстановят в середине пятницы - мэр

Сергей Собянин дал поручение возобновить работу участка Арбатско-Покровской линии метро к середине пятницы. Об этом мэр Москвы рассказал корреспонденту телеканала "Москва 24" в ходе посещения станции метро "Парк Победы".

"В метро проводятся интенсивные работы по освобождению путей. Работа продвигается достаточно сложно в силу того, что помимо технической части там трудится Следственный комитет. Тем не менее, я думаю, что до конца вечера все работы по разборке будут завершены", - заявил Собянин.

Он отметил, что для восстановления путей, системы связи и подачи электричества потребуется еще несколько часов. "Несмотря на то что технические возможности допускают возможность запуска уже утром завтрашнего дня, я дал поручение, чтобы отложили запуск еще на несколько часов для того, чтобы могли обкатать эту линию и обеспечить стопроцентную безопасность", - сообщил мэр.

По словам мэра, наиболее вероятен запуск метро к середине пятницы. Параллельно будут курсировать компенсационные автобусы, чтобы у каждого москвича была альтернатива для поездки. Собянин пообещал обеспечить движение по маршруту Арбатско-Покровской линии "в полной мере".

Собянин добавил, что во время визита в больницу навестил машиниста поезда. Врачи спасли жизнь работника метрополитена, и его здоровью сейчас ничто не угрожает. "Вся необходимая помощь оказывается. Подключено самое современное медицинское оборудование. Сейчас в клиниках находится 129 человек, но ежедневно эта цифра будет уменьшаться", - сказал Собянин.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Cемьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.