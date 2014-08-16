Станция метро "Шелепиха" откроется в 2016 году

Станция метро "Шелепиха" Третьего пересадочного контура московского метрополитена (ТПК) откроется в 2016 году, сообщает телеканал "Москва 24".

Станция станет следующей после станции "Хорошевская" и будет располагаться в Пресненском районе Москвы к северу от Шмитовского проезда. Выйти со станции можно будет из двух вестибюлей: на Шмитовский проезд и Шелепихинское шоссе.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, рядом со станцией будет построен транспортно-пересадочный узел и гостинично-деловой центр.

"Также здесь будет спроектирован небольшой транспортно-пересадочный узел. Он будет в увязке с железной дорогой. Здесь у нас две станции. Вместо мелькомбината планируется построить гостинично-деловой центр. Достаточно большой. Он будет связан едиными подземными переходами и будет ориентироваться на эту станцию", - сказал Хуснуллин.

Добавим, Третий пересадочный контур станет второй кольцевой линией московского метро, которая соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров. Это позволит разгрузить пересадочные станции в центре столицы. Длина Третьего пересадочного контура составит более 50 километров, всего на нем планируется открыть 18 станций.