По следам аварии: как избавиться от страха перед метро

Фото: M24.ru

После ЧП в метро люди обычно наживают себе целый комплекс фобий. О том, как человек реагирует на чрезвычайные ситуации и как преодолеть страх перед подземкой, M24.ru рассказал глава Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

По словам психолога, существуют разные психотипы людей, каждый из которых по-своему реагирует на экстремальную ситуацию. К самому устойчивому принадлежит примерно 10% населения. Такие люди сохраняют самообладание во время ЧП. Они не впадают в панику, успокаивают окружающих и оказывают им помощь. После катастроф эти люди, как правило, не испытывают страхов и фобий.

Кроме того, существуют флегматики, которые в любых ситуациях остаются равнодушными. Они не впадут в панику, оказавшись в опасности, но и не станут по собственной воле помогать окружающим. Считается, что к такому психотипу принадлежат около 15% людей. Им также не требуется психологическая поддержка, отметил эксперт.

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 15% населения составляют люди, склонные винить в своих бедах окружающих. Пережив экстремальную ситуацию, они будут писать жалобы, пытаясь таким образом выместить свой страх и тревогу. Часто такие люди могут срываться на близких, становясь домашними тиранами. Чтобы вернуться к нормальной жизни им понадобится помощь специалистов.

К самой большой группе относят так называемый тревожно-мнительный тип. Эти люди - самые уязвимые перед стрессами и фобиями, говорит психолог. При этом часть из них будет пытаться справится со страхами, например, испытывая сильную тревогу при ежедневных поездках в метро. Некоторые же просто не смогут преодолеть боязнь и в подземку уже никогда не спустятся. К примеру, несколько людей, которые пережили теракт на перегоне между "Павелецкой" и "Автозаводской" в 2004 году, больше не смогли ездить в метро.

При этом, относящиеся к такому типу люди не обязательно должны пережить ЧП сами, чтобы приобрести фобию, им достаточно узнать об аварии из новостей. Таким людям необходимо обращаться за помощью в специализированные центры психологической поддержки. Причем в каждом случае работают свои методики: кому-то поможет гипноз или психоанализ. Другим понадобятся медикаменты.

Фото: ИТАР-ТАСС

Нередко поездки в метро вызывают у людей не просто тревогу, а так называемые панические атаки (учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и т.д.). С такими проявлениями страха помогут справиться препараты, которые выпишет врач.

По словам Виноградова, к сожалению, давать советы, как действовать в экстремальной ситуации в метро, не имеет смысла. Тревожно-мнительные люди их сразу же забудут и впадут в панику, а психологически устойчивые с сами поймут, что нужно делать - им такие советы не нужны, поясняет эксперт.

Для того, чтобы снизить чувство тревоги в метро психолог советует читать книгу, слушать плеер или заниматься любым делом, которое отвлекает от поездки.

Григорий Медведев