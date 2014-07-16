Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 июля 2014, 17:40

Машинист сошедшего с рельсов поезда пришел в себя

метро машинисты авария чп

Машинист аварийного поезда пришел в сознание

Машинист сошедшего с рельс поезда на Арбатско-Покровской линии метро пришел в себя после операции, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, машинист сейчас находится в сознании и адекватно реагирует на окружающую обстановку. При этом он отметил, что не знает, когда следователи смогут допросить машиниста.

Накануне машинисту была сделана операция по удалению гематомы, и затем он находился в состояние медикаментозного сна.

В свою очередь, в правоохранительных органах опасаются, что машинист может не вспомнить подробностей аварии. "Пока не ясно, вспомнит ли он детали аварии. Лечащий врач говорит, что травма сложная, и прогнозов не дает, не исключено, что (машинист) может память частично потерять", - рассказали агентству.

Ссылки по теме

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать