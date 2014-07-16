Машинист сошедшего с рельсов поезда пришел в себя

Машинист аварийного поезда пришел в сознание

Машинист сошедшего с рельс поезда на Арбатско-Покровской линии метро пришел в себя после операции, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, машинист сейчас находится в сознании и адекватно реагирует на окружающую обстановку. При этом он отметил, что не знает, когда следователи смогут допросить машиниста.

Накануне машинисту была сделана операция по удалению гематомы, и затем он находился в состояние медикаментозного сна.

В свою очередь, в правоохранительных органах опасаются, что машинист может не вспомнить подробностей аварии. "Пока не ясно, вспомнит ли он детали аварии. Лечащий врач говорит, что травма сложная, и прогнозов не дает, не исключено, что (машинист) может память частично потерять", - рассказали агентству.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.