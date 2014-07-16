Более 20 тысяч сообщений от пострадавших в метро поступило в МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

За сутки на горячую линию для пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской ветке поступило более 20 тысяч обращений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС России.

Как отметили в ведомстве, по всем обращениям приняты решения.

Ранее сообщалось, что в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в столичных больницах остаются 42 человека, которые пострадали в результате крушения поезда в московском метро.

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда.

В результате аварии, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали более 200. Основной удар пришелся на первый вагон - все погибшие и пострадавшие ехали именно в этой части состава.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Двое подозреваемых уже задержаны. Ими оказались мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

16 июля объявлено в Москве днем траура.



[