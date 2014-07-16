Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в метро

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Сергей Собянин открыл заседание столичного правительства минутой молчания в память о погибших при аварии на Арбатско-Покровской линии метро.

"Вчера в метрополитене произошла страшная катастрофа, погибли и пострадали десятки людей. Я от себя лично и от правительства Москвы выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Выражаю сочувствие пострадавшим. Предлагаю начать заседание минутой молчания", - сказал Собянин.

Также мэр Москвы поручил оказать поддержку семьям погибших и пострадавших. Общий размер компенсаций для семей погибших в аварии в метро в Москве составит 3 миллиона рублей. Пострадавшие получат до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин посетил Боткинскую больницу, в которой находятся пострадавшие в аварии на Арбатско-Покровской линии метро. Мэр пообщался с ранеными и пожелал им скорейшего выздоровления.

Он сообщил, что в настоящее время в московских больницах находится 139 пострадавших в результате аварии, 40 из них - в тяжелом состоянии.

"Я уверен, что врачи спасут практически всех пострадавших, будут бороться за жизнь каждого из них, и будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить их здоровье", - добавил Собянин.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Сообщение о ЧП поступило на пульт "01" уже через минуту, в 8.45 на место прибыли первые подразделения.

Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. Около станций метро дежурили более 50 карет "скорой помощи", кроме того, были подняты около 10 вертолетов МЧС, которые доставляли пострадавших в больницы.

По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. Отметим, что тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозили 150 компенсационных автобусов.

На месте случившегося работали около 200 спасателей, причем те, кто трудился под землей, сменялись каждый час. Глава МЧС Владимир Пучков распорядился обеспечить коридор для проезда машин экстренных служб.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.