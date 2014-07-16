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16 июля 2014, 14:42

Аварийный участок "синей" ветки откроют не раньше четверга - Собянин

метро Арбатско-Покровская линия метро авария Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Поврежденный участок Арбатско-Покровской линии метро откроют не раньше вечера четверга, сейчас там ведутся восстановительные работы, сообщил Сергей Собянин.

Мэр также заявил, что одна из основных версий аварии в метро - неисправность стрелки, пишет Агентство "Москва".

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда. В результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

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Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Добавим, что Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".

В настоящее время подозреваемыми по уголовному делу проходят дорожный мастер службы пути ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. Задержанные уже допрошены. В скором времени следствие планирует предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.

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