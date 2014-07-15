Движение на "синей" ветке восстановят через 10-12 часов – Ликсутов

Фото: www.mos.ru/ Максим Ликсутов

Движение на Арбатско-Покровской линии метрополитена смогут восстановить через 10-12 часов, сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, в метрополитене продолжается работа следственных органов. "Несколько вагонов оттащили в депо, нам нужно порядка 10-12 часов, чтобы восстановить движение на перегоне. Организована работа наземного транспорта. На маршруте порядка 200 автобусов, около 200 тысяч человек были перевезены", – сказал глава департамента транспорта журналистам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на экстренном совещании у Сергея Собянина сообщил, что последствия аварии на "синей" ветке метро ликвидируют в течение 24 часов.

Также Максим Ликсутов сообщил, что новой информации по погибшим и пострадавших нет, и все цифры, озвученные ранее департаментом здравоохранения, по-прежнему являются актуальными.