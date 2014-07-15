Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15 июля 2014, 19:45

Движение на "синей" ветке восстановят через 10-12 часов – Ликсутов

метро транспорт чп

Фото: www.mos.ru/ Максим Ликсутов

Движение на Арбатско-Покровской линии метрополитена смогут восстановить через 10-12 часов, сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам чиновника, в метрополитене продолжается работа следственных органов. "Несколько вагонов оттащили в депо, нам нужно порядка 10-12 часов, чтобы восстановить движение на перегоне. Организована работа наземного транспорта. На маршруте порядка 200 автобусов, около 200 тысяч человек были перевезены", – сказал глава департамента транспорта журналистам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на экстренном совещании у Сергея Собянина сообщил, что последствия аварии на "синей" ветке метро ликвидируют в течение 24 часов.

Ссылки по теме

Также Максим Ликсутов сообщил, что новой информации по погибшим и пострадавших нет, и все цифры, озвученные ранее департаментом здравоохранения, по-прежнему являются актуальными.

15 июля около 8:30 поступила информация о том, что на Арбатско-Покровской линии метро остановлено движение поездов от станции "Киевская" до "Молодежной". По данным столичного управления МЧС, из-за экстренного торможения между станциями метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы" с рельсов сошло несколько вагонов. По официальным данным, погибли 20 человек, пострадали около 400. Среди погибших – двое иностранцев из Таджикистана и Китая. Все пострадавшие находились в первом вагоне. Из перегона метро были эвакуированы порядка 1 тысяси 150 человек. В настоящее время между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" курсируют 150 компенсационных автобусов ГУП "Мосгортранс", еще 50 единиц транспорта находятся в резерве. Дополнительные автобусы останавливаются около всех пяти станций на сбойном участке.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать