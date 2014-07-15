Число погибших при ЧП в метро возросло до 21

Жертвами аварии в московском метро стал 21 человек

В результате аварии на Арбатско-Покровской линии метро число погибших возросло до 21. В московские больницы госпитализировано 136 человек, 42 находятся в реанимации, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

"Пострадало более 160 человек, в медицинских организациях на данный момент времени находится 136 пострадавших, и семь из них поступили за последние три часа", - цитирует Голухова Агентство "Москва". По словам главы департамента, одна женщина скончалась сразу же при поступлении в больницу. При этом вице-премьер России Ольга Голодец отметила, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в результате трагедии погиб 21 человек. Заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что тела 17 погибших в результате ЧП в метро опознаны. "Опознание ведется с первых минут. По моим сведениям, уже были опознаны 17 человек", - цитирует заммэра МИА "Россия сегодня".

Сейчас в списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек. Среди пострадавших - один ребенок.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".